Российский вратарь Коновалов перешел из «Ливингстона» в «Тобол»

Российский голкипер Иван Коновалов перешел из шотландского «Ливингстона» в казахстанский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, прежде «Тобол» изучал вариант с приобретением на позицию основного голкипера игрока сборной Черногории Милоша Драгоевича, однако стороны не смогли договориться.

За шотландскую команду 28-летнего Коновалов выступал с января 2022 года после перехода из «Рубина». На счету россиянина 11 матчей за «Ливингстон», 13 пропущенных голов и три матча «на ноль».