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Сегодня, 20:21

Агент Коновалова сообщил, что вратарем до перехода в «Тобол» интересовались «Левадиакос» и «Бейтар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Джамал Акаев, агент российского вратаря Ивана Коновалова, прокомментировал переход своего клиента из шотландского «Ливингстона» в казахстанский «Тобол».

«Мы довольны условиями и другими моментами, отношением к игроку. «Тобол» четко понимает, зачем им нужен Иван. В последнюю неделю европейского трансферного окна у нас были варианты с клубом греческой Суперлиги «Левадиакосом» и израильским «Бейтаром». С ними мы немного не договорились», — приводит слова Акаева Metaratings.ru.

Коновалов выступал за «Ливингстон» с зимы 2022 года, он провёл за шотландский клуб 11 матчей. До этого он выступал в России за «Рубин» и «Урал». «Тобол» в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана занял третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-konovalova-soobshil-chto-vrataryom-do-perekhoda-v-tobol-interesovalis-levadiakos-i-beitar-225768/
Иван Коновалов
Футбол
ФК Тобол
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Российский вратарь Коновалов перешел из «Ливингстона» в «Тобол»
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