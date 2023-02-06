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Сегодня, 10:27

«Манчестер Юнайтед» сделает рекордное предложение «Наполи» по Осимхену

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оформить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «красные дьяволы» планируют предложить за нигерийца 110 миллионов евро.

Если сделка состоится, то Осимхен станет самым дорогим трансфером в истории «МЮ». На данный момент самой дорогой покупкой «манкунианцев» является Поль Погба, которого приобрели за 105 миллионов евро.

Нигерийский нападающий выступает за неаполитанцев с сентября 2020 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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