Роналду после финала Лиги наций предложил де Лигту перейти в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предложил после финала Лиги наций с Голандией (1:0) защитнику соперника Маттейсу де Лигту перейти в туринский клуб. Об этом рассказал сам де Лигт, выступающий за "Аякс".

– Роналду спросил меня о переходе в "Ювентус", – цитирует NOS де Лигта. – Я был немного шокирован, поэтому смеялся. Сначала его не понимал. Потом сказал…ничего не сказал. Сразу после игры ты просто чувствуешь себя плохо, потому что проиграл, об этом только и думаешь.

De Ligt: “Ronaldo asked me to come to Juventus. I was a little shocked by that question, that’s why I laughed. I didn’t understand him at first.” [NOS] pic.twitter.com/2qqU0C6U9Z — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 9 июня 2019 г.

Фаворитами в борьбе за де Лигта являются "ПСЖ" и "Барселона". В сезоне-2018/19 Маттейс провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.