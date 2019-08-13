"Рома" видит в Милике замену Джеко

"Рома" продолжает искать замену форварду Эдину Джеко. Римляне уже длительное время интересуются нападающими Гонсало Игуаином ("Ювентус") и Мауро Икарди ("Интер"), однако издание Corriere dello Sport сообщает о намерении римлян приобрести форварда "Наполи" Аркадиуша Милика.

Требования 25-летнего поляка по зарплате существенно ниже, чем у Джеко, что является привлекательным вариантом для спортивного директора "Ромы" Джанлуки Петраки. Главным препятствием в переходе Милика является позиция президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который не хочет расставаться с лидером команды.

В минувшем сезоне Милик провел 54 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.