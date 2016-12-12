12:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Рома" надеется приобрести Сеска Фабрегаса

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Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в "Роме", сообщает II Tempo. По информации издания, руководство лондонского клуба не будет продавать испанского хавбека в команды, выступающие в  чемпионате Англии, однако может рассмотреть предложение "Ромы".

При этом сообщается, что согласно условиям сделки игроки итальянской команды Антонио Рюдигер и Раджа Наингголан могут перейти в стан лондонцев. Ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к 29-летнему игроку "синих" также проявлял "Милан".

Фабрегас перешел в "Челси" в 2014 году. В нынешнем сезоне премьер-лиги испанец провел 6 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

 

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