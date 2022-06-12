Моуринью хочет видеть в «Роме» «топового» полузащитника. Клуб рассматривает двоих игроков из АПЛ

«Рома» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом и хавбеком «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, в трансфере одного из них заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, так как португальский специалист хочет видеть «топового» игрока в опорной зоне.

В минувшем сезоне Невеш провел 36 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Контракт 25-летнего португальца истекает в 2023 году.

Дуглас Луис в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Астон Виллу», забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Контракт 24-летнего бразильца с бирмингемским клубом истекает тоже в 2023 году.