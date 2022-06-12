«Барселона» лидирует в гонке за Кулибали

«Барселона» лидирует в гонке за защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

По данным источника, трансфер возможен, несмотря на финансовые проблемы сине-гранатовых.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему сенегальцу со стороны «Ювентуса», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Текущий контракт Кулибали истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.