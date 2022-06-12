Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:34

«Барселона» лидирует в гонке за Кулибали

Читать «СЭ» в

«Барселона» лидирует в гонке за защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

По данным источника, трансфер возможен, несмотря на финансовые проблемы сине-гранатовых.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему сенегальцу со стороны «Ювентуса», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Текущий контракт Кулибали истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/06/12/barcelona-leading-the-pack-in-race-for-napolis-kalidou-koulibaly
ФК Барселона
ФК Наполи
Калиду Кулибали
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Русская «Тампа-Бэй» снова в финале Кубка Стэнли. У Ничушкина и «Колорадо» вообще есть шансы на титул?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорян — о будущем Дзюбы: «Артем выберет тот вариант, который будет его мотивировать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости