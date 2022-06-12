Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:32

Ледяхов высоко оценил подписание «Спартаком» Рыбуса

Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в команду.

Ледяхов отметил высокий уровень польского футболиста и считает, что его уход является серьезной потерей для железнодорожников.

«Говоря о трансфере в «Спартак», можно выделить только положительные стороны — не нужно платить никаких затрат за переход, он ведь свободный агент, подписали неплохой контракт с иностранцем такого уровня. Я думаю, красно-белым он поможет в этом году, тем более у них нет ярко выраженных левых защитников, а Рыбус обладает очень хорошей левой ногой, классной техникой, да и вообще игрок очень качественный, хотелось бы подчеркнуть, именно для нашего чемпионата. Поэтому я считаю, что этот переход пойдет для «Спартака» только в плюс», — цитирует Ледяхова Betonmobile.ru.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.

С июля 2017 года поляк выступал за «Локомотив». Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Источник: https://betonmobile.ru/ledyahov-otreagiroval-na-perehod-ryibusa-v-spartak
Игорь Ледяхов
Мацей Рыбус
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В Нидерландах вынесли приговор Промесу. Но звезду «Спартака» ждут новые разбирательства
«Крылья Советов» во время сборов проведут четыре матча, два из них в Казани
Суд в Нидерландах вынес наказание футболисту «Спартака» Промесу
Фигуристка Скопцова назвала самого сексуального футболиста в «Спартаке»
Фигуристка Скопцова рассказала, почему болеет за «Спартак»
Нигматуллин: «Сейчас многие вопросы решаются с акцентом на «Зенит», так, чтобы было удобно ему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью хочет видеть в «Роме» «топового» полузащитника. Клуб рассматривает двоих игроков из АПЛ

«Ювентус» начал переговоры с нападающим «Шахтера» Нересом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости