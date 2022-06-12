Ледяхов высоко оценил подписание «Спартаком» Рыбуса

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в команду.

Ледяхов отметил высокий уровень польского футболиста и считает, что его уход является серьезной потерей для железнодорожников.

«Говоря о трансфере в «Спартак», можно выделить только положительные стороны — не нужно платить никаких затрат за переход, он ведь свободный агент, подписали неплохой контракт с иностранцем такого уровня. Я думаю, красно-белым он поможет в этом году, тем более у них нет ярко выраженных левых защитников, а Рыбус обладает очень хорошей левой ногой, классной техникой, да и вообще игрок очень качественный, хотелось бы подчеркнуть, именно для нашего чемпионата. Поэтому я считаю, что этот переход пойдет для «Спартака» только в плюс», — цитирует Ледяхова Betonmobile.ru.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.

С июля 2017 года поляк выступал за «Локомотив». Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.