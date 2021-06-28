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«Арсенал» связался с агентом Тавареша из «Бенфики»

06:51
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Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Арсенал» связался с агентом 21-летнего португальца. Сообщается, что сам футболист хотел бы перейти в лондонский клуб.

В минувшем сезоне Тавареш провел 25 матчей, в которых сделал 3 голевые передачи и заработал 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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