«Арсенал» связался с агентом Тавареша из «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Арсенал» связался с агентом 21-летнего португальца. Сообщается, что сам футболист хотел бы перейти в лондонский клуб.

В минувшем сезоне Тавареш провел 25 матчей, в которых сделал 3 голевые передачи и заработал 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.