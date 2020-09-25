«Рома» договорилась об аренде форварда «Реала»

Нападающий «Реала» Борха Майораль следующий сезон может провести в «Роме», сообщает Corriere dello Sport.

23-летнего испанца рассматривают как альтернативу форварду «волков» Эдину Джеко, который может покинуть клуб. По данным источника, компенсация за годичную аренду составит 3 миллиона евро.

Майораль провел сезон-2019/20 в «Леванте» на правах аренды, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи в 36 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.