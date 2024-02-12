Родриго: «Я бы хотел видеть Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Реала» Родриго заявил, что хотел бы видеть в составе «Королевского клуба» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

5 февраля издание El Debate сообщило, что Мбаппе подпишет с мадридским клубом 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел к нам. Я всегда хочу играть с лучшими, а он — один из лучших в мире. Но я не могу много говорить об этом. Килиан — футболист «ПСЖ», нужно с уважением относиться к этому», — приводит Goal слова Родриго.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт 25-летнего француза с парижанами действует до конца июня 2024 года, он может покинуть клуб на правах свободного агента этим летом.