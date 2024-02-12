Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:12

Родриго: «Я бы хотел видеть Мбаппе в «Реале»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Родриго заявил, что хотел бы видеть в составе «Королевского клуба» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

5 февраля издание El Debate сообщило, что Мбаппе подпишет с мадридским клубом 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел к нам. Я всегда хочу играть с лучшими, а он — один из лучших в мире. Но я не могу много говорить об этом. Килиан — футболист «ПСЖ», нужно с уважением относиться к этому», — приводит Goal слова Родриго.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт 25-летнего француза с парижанами действует до конца июня 2024 года, он может покинуть клуб на правах свободного агента этим летом.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
1
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
СМИ рассказали о медицинских испытаниях западных фармкомпаний в Мариуполе
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Дешам оценил желание Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»
Глава ла лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
Источник: Мбаппе никогда не перейдет в «Реал»
Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов
Мбаппе определился с районом проживания в Мадриде
Мбаппе не устраивает зарплата, которую предлагает «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой об уходе Кругового в ЦСКА: «Это его решение. Ни в коем случае не осуждаю его за это»

Узбекистанский «Аниджан» подписал вратаря ЦСКА Саррафа
Новости
RSS RSS
Все новости