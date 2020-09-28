Роберто Перейра стал игроком «Удинезе»
20:13
Полузащитник «Уотфорда» Роберто Перейра стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт фриульцев. Контракт с 29-летним аргентинцем подписан на три года.
Ранее Перейра уже выступал в «Удинезе» на протяжении трех сезонов. Во всех турнирах полузащитник провел 108 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.
В прошлом сезоне сезоне АПЛ Перейра провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча.
He's back ???— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 28, 2020
Vamoooosssss ?#ForzaUdinese #Al?Udin pic.twitter.com/Vk0ZjDmmfw