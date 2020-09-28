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Роберто Перейра стал игроком «Удинезе»

20:13
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Полузащитник «Уотфорда» Роберто Перейра стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт фриульцев. Контракт с 29-летним аргентинцем подписан на три года.

Ранее Перейра уже выступал в «Удинезе» на протяжении трех сезонов. Во всех турнирах полузащитник провел 108 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.

В прошлом сезоне сезоне АПЛ Перейра провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча.

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