«Ренн» может приобрести защитника «Милана» Кьера

Защитник «Милана» Симон Кьер может стать игроком «Ренна», сообщает Foot Mercato.

Французский клуб в нынешнем сезоне стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому «доги» ищут различные варианты для усиления состава. Одним из них, по данным источника, является 31-летний датчанин.

Ранее в СМИ были сообщения, что защитник «Интера» Диего Годин может стать игроком «Ренна», но пока подтверждения трансфера нет.

В прошлом сезоне серии А Кьер провел 20 матчей, пять из которых выступая в аренде в «Аталанте» в первой половине розыгрыша.