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«Ренн» хочет выкупить Нзонзи у «Ромы»

15:04
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«Ренн» планирует выкупить права на полузащитника Стивена Нзонзи. «Рома» хочет получить за игрока 8 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт Нзонзи с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года.

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