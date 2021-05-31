«Ренн» хочет выкупить Нзонзи у «Ромы»
15:04
«Ренн» планирует выкупить права на полузащитника Стивена Нзонзи. «Рома» хочет получить за игрока 8 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.
Контракт Нзонзи с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года.
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