«ПСЖ» достиг соглашения с Тео Эрнандесом о пятилетнем контракте

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляет «ПСЖ», который уже сделал официальное предложение, сообщает RMC Sport.

23-летний француз уже согласовал условия пятилетнего контракта.

Отмечается, что «Милан» пока не принял окончательного решения относительно будущего Эрнандеса.

Защитник сыграл 33 матча за «Милан» в нынешнем сезоне серии А, забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Эрнандеса с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.