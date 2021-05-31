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Николо Скира: «Динамо» претендует на Диего Лаксальта»

17:24
Диего Лаксальт. Фото Instagram
Диего Лаксальт. Фото Instagram
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Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт попал в сферу интересов «Динамо», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Также на 28-летнего уругвайца претендует турецкий «Бешикташ».

Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешел летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».

В январе появилась информация, что Лаксальт отказал клубу из ОАЭ ради того, чтобы продолжать играть в «Селтике».

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