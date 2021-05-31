Николо Скира: «Динамо» претендует на Диего Лаксальта»
17:24
Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт попал в сферу интересов «Динамо», пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Также на 28-летнего уругвайца претендует турецкий «Бешикташ».
Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешел летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».
В январе появилась информация, что Лаксальт отказал клубу из ОАЭ ради того, чтобы продолжать играть в «Селтике».
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