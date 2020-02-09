Рэмси может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может уйти из команды летом, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, валлиец недоволен тем, что получает мало игровой практики. Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри надеется, что полузащитник сможет набрать форму к матчам плей-офф Лиги чемпионов.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Юве» и забил два мяча. Он перешел из «Арсенала» на правах свободного агента.