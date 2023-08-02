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Сегодня, 06:21

«Реал Сосьедад» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по ван де Беку

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» обратился к «Манчестер Юнайтед» по поводу полузащитника Донни ван де Бека, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Стороны провели первые официальные переговоры.

На прошлой неделе представители испанского клуба контактировали с игроком. Стороны сейчас обсуждают условия сделки.

26-летний голландец с 2020 года играет за «Манчестер Юнайтед». На его счету 60 матчей, 2 голаа и 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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