«Манчестер Сити» согласовывает трансфер Гвардиола, который станет самым дорогим защитником в истории

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Сити» согласовывает с немецким клубом последние детали трансфера. «Горожане» заплатят 90 миллионов евро, что сделает 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Он провел за команду 87 игр, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.