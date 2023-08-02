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Сегодня, 16:50

«Манчестер Сити» согласовывает трансфер Гвардиола, который станет самым дорогим защитником в истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Сити» согласовывает с немецким клубом последние детали трансфера. «Горожане» заплатят 90 миллионов евро, что сделает 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Он провел за команду 87 игр, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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