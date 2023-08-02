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Сегодня, 04:42

Клопп: «В Саудовской Аравии трансферное окно открыто на три недели дольше, и это самое худшее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото AFP

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал активную работу клубов Саудовской Аравии на трансферном рынке этим летом.

«В данный момент у Саудовской Аравии огромное влияние. Самое худшее, что я думаю, это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше. Если я прав, то, по крайней мере, Европе это не идет на пользу. УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но, в конце концов, в данный момент я точно не знаю, что произойдет», — цитирует BBC Клоппа.

Этим летом полузащитники Джордан Хендерсон и Фабинью покинули «Ливерпули» ради перехода в Саудовскую Аравию.

Криштиану Роналду, Малком, Карим Бензема. Кто из звезд уже в Саудовской Аравии? А кто скоро приедет? Роналду, Малком, Бензема и другие
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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