Клопп: «В Саудовской Аравии трансферное окно открыто на три недели дольше, и это самое худшее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал активную работу клубов Саудовской Аравии на трансферном рынке этим летом.

«В данный момент у Саудовской Аравии огромное влияние. Самое худшее, что я думаю, это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше. Если я прав, то, по крайней мере, Европе это не идет на пользу. УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но, в конце концов, в данный момент я точно не знаю, что произойдет», — цитирует BBC Клоппа.

Этим летом полузащитники Джордан Хендерсон и Фабинью покинули «Ливерпули» ради перехода в Саудовскую Аравию.