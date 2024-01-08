«Реал Сосьедад» может арендовать Асенсио из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио может на правах аренды перейти в «Реал Сосьедад», сообщает AS.

По информации источника, «Реал Сосьедад» договаривается о продаже Мохамеда-Али Шо в «Ниццу» за 10 миллионов евро. В связи с этим агенты Асенсио связались с испанским клубом и предложили ему арендовать футболиста.

27-летний испанец перешел в «ПСЖ» летом прошлого года. С того момента он провел за парижан 10 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.