«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Киммиха из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.

По информации источника, 28-летний немец занимает одно из первых мест в шорт-листе главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» может осуществить попытку подписать Киммиха в летнее трансферное окно.

В начале января сообщалось, что на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Киммих провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один мяч и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.