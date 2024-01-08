«Челси» летом готов активировать опцию выкупа Осимхена в размере 120 миллионов евро

«Челси» заинтересован в переходе форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Il Matino.

По информации источника, лондонцы готовы заплатить 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте Осимхена с «Наполи», который он подписал в декабре. Переход может произойти в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 25-летний нигериец провел 18 матчей за неаполитанцев, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.