Источник: «Реал» согласовал с «Челси» аренду Аррисабалаги без права выкупа

«Реал» и «Челси» договорились об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги, утверждает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, мадридский клуб арендует 28-летнего испанца без права выкупа. Сделка будет закрыта в ближайшие часы. Аррисабалага заменит вратаря «Реала» Тибо Куртуа. 10 августа стало известно, что бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал об интересе к голкиперу «Челси» со стороны «Баварии». Но лондонцы отказали мюнхенцам, которые настаивали на аренде с правом выкупа, что не устраивало «синих».

В сезоне-2022/23 Аррисабалага провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.

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