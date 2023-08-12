Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:17

Источник: «Реал» согласовал с «Челси» аренду Аррисабалаги без права выкупа

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реал» и «Челси» договорились об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги, утверждает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, мадридский клуб арендует 28-летнего испанца без права выкупа. Сделка будет закрыта в ближайшие часы. Аррисабалага заменит вратаря «Реала» Тибо Куртуа. 10 августа стало известно, что бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал об интересе к голкиперу «Челси» со стороны «Баварии». Но лондонцы отказали мюнхенцам, которые настаивали на аренде с правом выкупа, что не устраивало «синих».

В сезоне-2022/23 Аррисабалага провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» объявил о переходе Дембеле из «Барселоны»
Новости
RSS RSS
Все новости