«Бавария» достигла принципиального соглашения с Аррисабалагой

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, испанец достиг принципиальной договоренности с мюнхенским клубом. Отмечается, что «Бавария» сейчас пытается договориться с английским клубом об аренде игрока с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 28-летний испанец провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.

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