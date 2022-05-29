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Сегодня, 23:09

«Реал» предложит Винисиусу контракт до 2028 года. Текущий истекает в 2024

«Реал» предложит Винисиусу новый контракт до 2028 года
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«Реал» предложит нападающему Винисиусу Жуниору новый контракт сроком до 2028 года, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение 21-летнего бразильца действует до июня 2024 года. В ближайшее время клуб направит форварду предложение о продлении.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел 52 матча, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.

Форвард забил единственный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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