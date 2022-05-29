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Сегодня, 23:21

Талалаевым интересуются два клуба из Греции

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Два греческих клуба интересуются главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

Как сообщает «Чемпионат», «Панатинаикос» и «Арис» рассматривают кандидатуру 49-летнего специалиста и в скором времени намерены начать переговоры.

Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля 2020 года. Контракт специалиста действует до конца следующего года.

В текущем сезоне грозненский клуб финишировал на седьмом месте с Тинькофф РПЛ.

По итогам плей-офф сезона-2021/22 «Арис» финишировал на третьем месте и выступит в квалификации Лиги конференций. Как и «Панатинаикос», который финишировал четвертым.

В сезоне-2018/19 Талалаев тренировал ереванский «Пюник».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4710341-dva-grecheskih-kluba-rassmatrivayut-andreya-talalaeva-na-post-glavnogo-trenera.html
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Арис (Салоники)
ФК Ахмат
ФК Панатинаикос
ФК Пюник
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