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Нкунку — о своем будущем: «Париж мой дом, я не сжигаю мосты»

Нкунку рассказал, что думает о возвращении в «ПСЖ»
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Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку не исключил своего перехода в «ПСЖ» этим летом.

24-летний француз является воспитанником парижского клуба.

«Париж — мой дом, мой любимый клуб. Я не сжигаю мосты. В футболе возможно все. Здорово, когда лучшие клубы мира интересуются тобой. Но так же здорово видеть, что «Лейпциг» делает все возможное, чтобы удержать меня», — приводит слова Нкунку журналист Фабрицио Романо в свое Twitter.

Нкунку был признан лучшим игроком сезона-2021/22 бундеслиги.

В этом сезоне форвард провел 34 матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии, забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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