«Реал» предложил за Ольмо 40 миллионов евро

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в Испании, сообщает Bild.

По сведениям источника, 22-летним испанцем интересуется «Реал», который готов заплатить за игрока 40 миллионов евро. При этом немецкий клуб, скорее всего, откажется продавать хавбека после ухода Тимо Вернера и Патрика Шика.

Ольмо перешел в «Лейпциг» в январе 2020 года из загребского «Динамо». В сезоне-2019/20 Ольмо провел 12 матчей в чемпионате Германии, в которых забил три гола и сделал результативную передачу. В 12 встречах Лиги чемпионов хавбек забил пять голов.