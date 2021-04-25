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«Аталанта» интересуется вратарем Дронговски из «Фиорентины»

03:49
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Вратарь «Фиорентины» Бартломей Дронговски может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 23-летнего поляка претендует «Аталанта». При этом «фиалки» хотели бы получить за игрока 30 миллионов евро, тогда как клуб из Бергамо готов предложить около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Дронговски провел 32 матча в серии А, в которых пропустил 51 мяч и шесть раз сыграл на ноль.

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