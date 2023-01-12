«Реал» объявил об аренде Антонио Бланко в «Алавес»

Полузащитник Антонио Бланко переходит в «Алавес» до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Стороны договорились об аренде игрока на оставшуюся часть сезона, он будет выступать в новой команде до 30 июня 2023 года.

Прошлый сезон игрок провел в «Кадисе» также на правах годичной аренды.

В текущем сезоне 22-летний Бланко принял участие в 4 матчах за «Реал» во всех турнирах и не отлился результативными действиями.

«Алавес» занимает 4-е место в турнирной таблице сегунды, набрав 37 очков за 22 матча.