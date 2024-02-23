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Сегодня, 11:40

«Реал» надеется продлить контракт с Кроосом на один год

Руслан Минаев
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«Реал» хочет сохранить полузащитника Тони Крооса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мадридский клуб надеется, что 34-летний немец продлит контракт хотя бы на один год.

Руководство клуба положительно оценивает будущее Крооса в Мадриде после заявления игрока о возобновлении карьеры в сборной Германии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В этом сезоне хавбек провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока со «сливочными» действует до лета 2024 года.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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