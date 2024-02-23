«Реал» надеется продлить контракт с Кроосом на один год

«Реал» хочет сохранить полузащитника Тони Крооса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мадридский клуб надеется, что 34-летний немец продлит контракт хотя бы на один год.

Руководство клуба положительно оценивает будущее Крооса в Мадриде после заявления игрока о возобновлении карьеры в сборной Германии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В этом сезоне хавбек провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока со «сливочными» действует до лета 2024 года.