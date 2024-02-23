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Сегодня, 13:55

ЦСКА отказался от 21-летнего ивуарийца

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Защитник «Расинга» из Абиджана Тибо Аполлинер Ямеого не подошел ЦСКА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игрок молодежной команды Кот-д'Ивуара проходил медосмотр в армейском клубе и принимал участие в товарищеской игре молодежной команды красно-синих против «Спартака» (5:1), но в итоге контракт с ним не был заключен.

«Ямеого сыграл против «Спартака», отлично себя проявил. Однако ЦСКА так и не принял решение о его подписании, хотя Тибо сдал все необходимые медицинские тесты. В клубе нам сказали, что все отлично, что его подпишут, но затем пропали», — сказал агент футболиста Мохаммед Диалло «РБ Спорт».

Полузащитник вернулся в расположение «Расинга» и продолжить играть в чемпионате Кот-д'Ивуара.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
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