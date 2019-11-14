«Реал» готов предложить за Санчо 116 миллионов евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может покинуть клуб. «Реал» готов предложить за игрока 116 миллионов евро, сообщает Daily Mail. Также в его приобретении заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселона» и «Ливерпуль».

Футболист недоволен своим положением в клубе. За опоздание на один день из расположения сборной Англии 19-летний игрок был оштрафован на 100 тысяч евро.

В текущем сезоне Санчо провел 16 матчей за «Боруссию», забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 100 миллионов евро.