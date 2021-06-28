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Рамос входит в сферу интересов «Баварии»

16:40
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«Бавария» заинтересована в защитнике Серхио Рамосе, сообщает ESPN.

По информации СМИ, «Бавария» ищет замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу, которые покинули команду. Отмечается, что трансфер Рамоса в Германию будет трудно осуществить из-за языкового барьера и проблем с адаптацией.

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.

В составе «Реала» 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4422006/sergio-ramos-approached-by-manchester-citypsgbayern-munich-sources

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