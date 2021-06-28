Рамос входит в сферу интересов «Баварии»

«Бавария» заинтересована в защитнике Серхио Рамосе, сообщает ESPN.

По информации СМИ, «Бавария» ищет замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу, которые покинули команду. Отмечается, что трансфер Рамоса в Германию будет трудно осуществить из-за языкового барьера и проблем с адаптацией.

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.

В составе «Реала» 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.