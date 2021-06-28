«Манчестер Сити» может приобрести Гризманна, если не получится подписать Кейна

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает трансфер 30-летнего француза, если не получится подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Гризманна.

В минувшем сезоне Гризманн провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.