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«Манчестер Сити» может приобрести Гризманна, если не получится подписать Кейна

07:51
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает трансфер 30-летнего француза, если не получится подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Гризманна.

В минувшем сезоне Гризманн провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора
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