Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо»

19:59
Антон Митрюшкин. Фото ФК «Динамо» Дрезден
Антон Митрюшкин. Фото ФК «Динамо» Дрезден
Теги:

Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин перешел в дрезденское «Динамо», сообщает 28 июня официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

25-летний россиянин перешел на правах свободного агента. Он будет выступать за команду под 22-м номером.

В прошлом сезоне футболист был на контракте в «Фортуне» из Дюссельдорфа. Во второй бундеслиге он не сыграл ни разу, проведя девять матчей за «Фортуну-2» в Региональной лиге (Запад).

За «Спартак» выступал с 2013 по 2015 год. Провел 14 матчей за молодежную сборную России. «Динамо» в прошлом сезоне выиграло турнир третьей бундеслиги и пробилось во второй дивизион.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
Захарова объяснила цели США по прекращению консульских услуг в Москве
Осужденные женщины умерли в канализации колонии в Ивановской области

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд