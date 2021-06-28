Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо»

Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин перешел в дрезденское «Динамо», сообщает 28 июня официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

25-летний россиянин перешел на правах свободного агента. Он будет выступать за команду под 22-м номером.

В прошлом сезоне футболист был на контракте в «Фортуне» из Дюссельдорфа. Во второй бундеслиге он не сыграл ни разу, проведя девять матчей за «Фортуну-2» в Региональной лиге (Запад).

За «Спартак» выступал с 2013 по 2015 год. Провел 14 матчей за молодежную сборную России. «Динамо» в прошлом сезоне выиграло турнир третьей бундеслиги и пробилось во второй дивизион.