Рабьо прибыл в "Ювентус" на медицинское обследование. Видео

Полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", прибыл на медицинское обследование в "Ювентус". Об этом в своем Twitter сообщает журналист Мишель Кришитиэлло.

В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ" забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.

1 июля его контракт истекает, и он перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента.

Rabiot arrivato al J Medical. Live ora in Si Live 24 @tvdellosport pic.twitter.com/00MwJx5c7R — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 1 июля 2019 г.

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