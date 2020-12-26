«ПСЖ» предложил 10 миллионов евро за Эриксена

«ПСЖ» хочет заполучить полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб предложил 10 миллионов за игрока, но миланцы хотят 25 миллионов.

Ранее появилась информация, что на посту главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля заменит Маурисио Покеттино, который работал с датским хавбеком в «Тоттенхэме».

28-летний Кристиан Эриксен в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» во всех турнирах.