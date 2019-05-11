"ПСЖ" может продать сына Джорджа Веа в "Кристал Пэлас"

Нападающий Тимоти Веа может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает GFFN. Правами на 19-летнего форварда владеет "ПСЖ", с начала этого года он выступает на правах аренды в "Селтике".

Также среди претендентов на Веа называют "Ренн". Сам форвард, судя по всему, не останется в Шотландии. Всего в "Селтике" он провел 17 матчей, забил 4 мяча и помог команде стать 50-кратным чемпионом Шотландии.

Тимоти Веа - сын обладателя "Золотого мяча"-1995, нынешнего президента Либерии Джорджа Веа.

В 2018 году Веа-младший дебютировал в сборной США и на данный момент провел в ее составе 8 товарищеских матчей и забил 1 гол.