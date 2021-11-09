«ПСЖ» летом попробует подписать Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «ПСЖ». Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.