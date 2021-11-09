Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» летом попробует подписать Бензема

02:19
Теги:

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «ПСЖ». Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
Неравно дышат: у кого больше шансов выжить на ИВЛ с COVID-19
0