«ПСЖ» летом попробует подписать Бензема
02:19
Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «ПСЖ». Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.
В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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