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Сегодня, 11:58

«ПСЖ» и «Наполи» претендуют на Тодибо из «Ниццы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Nice-Matin.

По сведениям источника, на 23-летнего игрока сборной Франции претендуют «ПСЖ», «Наполи», а также «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Сам футболист пока не собирается уходить из «Ниццы».

Тодибо выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. До этого француз принадлежал «Барселоне». В минувшем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, в которых он заработал три желтые карточки.

ФК Наполи
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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