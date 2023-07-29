«ПСЖ» и «Наполи» претендуют на Тодибо из «Ниццы»

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Nice-Matin.

По сведениям источника, на 23-летнего игрока сборной Франции претендуют «ПСЖ», «Наполи», а также «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Сам футболист пока не собирается уходить из «Ниццы».

Тодибо выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. До этого француз принадлежал «Барселоне». В минувшем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, в которых он заработал три желтые карточки.