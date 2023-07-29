«Фенербахче» предложил три миллиона евро за Алипа. «Зенит» хочет пять

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Takvim.

По сведениям источника, турецкий клуб предлагает за 23-летнего игрока сборной Казахстана 2,5-3 млн евро. При этом петербуржцы хотят получить 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Алипа претендует «Бешикташ».

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.