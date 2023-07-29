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Сегодня, 11:11

«Фенербахче» предложил три миллиона евро за Алипа. «Зенит» хочет пять

Сергей Разин
корреспондент
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Нуралы Алип.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Takvim.

По сведениям источника, турецкий клуб предлагает за 23-летнего игрока сборной Казахстана 2,5-3 млн евро. При этом петербуржцы хотят получить 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Алипа претендует «Бешикташ».

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.

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Источник: https://www.takvim.com.tr/spor/2023/07/29/fenerbahceden-zenitle-nuraly-pazarligi/3
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Нуралы Алип
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