«ПСЖ» и «Бенфика» близки к завершению трансфера Гонсалу Рамуша

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш близок к переходу в «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы сейчас согласовывают вопросы по условиям оплаты за 22-летнего португальца. Сумма трансфера в размере 80 миллионов евро была согласована несколько дней назад.

В минувшем сезоне Рамуш забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.

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