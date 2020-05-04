Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» хочет приобрести Юмтити на замену Тиагу Силве

20:58
Самюэль Юмтити. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Самюэль Юмтити. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Теги:

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, сообщают испанские СМИ.

По данным Diario Sport, парижский клуб рассчитывает, что француз заменит Тиагу Силву. Контракт бразильца истекает 30 июня, стороны не договорились о его продлении.

Источник указывает, что защитник комфортно чувствует себя в «Барселоне» и надеется стать основным центральным защитником при Кике Сетьене. Его контракт истекает летом 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в 500 миллионов евро.

26-летний Самюэль Юмтити в текущем сезоне провел 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир