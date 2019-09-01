«ПСЖ» арендовал у «Севильи» вратаря Серхио Рико

«ПСЖ» взял в аренду у «Севильи» вратаря Серхио Рико, сообщает официальный сайт клуба. Срок аренды составляет 1 год с возможностью выкупа.

Сезон-2018/19 Рико провел в «Фулхэме» также на правах аренды. Он отыграл 32 матча во всех турнирах.

— Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», — сказал Рико. — Все в Европе знают о невероятном прогрессе клуба в последние годы. Для меня большая честь стать частью этой команды. Буду вкладывать все свои силы каждый день, чтобы помочь клубу стать лучшим во Франции и Европе.