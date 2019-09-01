«ПСЖ» арендовал у «Севильи» вратаря Серхио Рико
«ПСЖ» взял в аренду у «Севильи» вратаря Серхио Рико, сообщает официальный сайт клуба. Срок аренды составляет 1 год с возможностью выкупа.
Сезон-2018/19 Рико провел в «Фулхэме» также на правах аренды. Он отыграл 32 матча во всех турнирах.
— Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», — сказал Рико. — Все в Европе знают о невероятном прогрессе клуба в последние годы. Для меня большая честь стать частью этой команды. Буду вкладывать все свои силы каждый день, чтобы помочь клубу стать лучшим во Франции и Европе.
??? #WelcomeSergio— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2019
Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arriv?e dans son effectif de @sergiorico25 ?
Le gardien de but espagnol rejoint le Club dans le cadre d'un pr?t d'une saison, jusqu'au 30 juin 2020. Ce pr?t est assorti d'une option d'achat.
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