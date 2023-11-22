«ПСЖ» выкупил Гонсалу Рамуша у «Бенфики» за 65 миллионов евро

«ПСЖ» объявил, что активировал опцию выкупа форварда Гонсалу Рамуша, которая была прописана в арендном соглашении с «Бенфикой».

22-летний португалец подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt.com, французский клуб заплатил за футболиста 65 миллионов евро.

«ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики» в августе 2023 года. Форвард провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.