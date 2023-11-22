Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:22

«ПСЖ» выкупил Гонсалу Рамуша у «Бенфики» за 65 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гонсалу Рамуш.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» объявил, что активировал опцию выкупа форварда Гонсалу Рамуша, которая была прописана в арендном соглашении с «Бенфикой».

22-летний португалец подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Согласно данным портала Transfermarkt.com, французский клуб заплатил за футболиста 65 миллионов евро.

«ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики» в августе 2023 года. Форвард провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
1
1
Читайте также
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» может подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма» в связи с травмой Гави

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости