Президент «Лиона» заявил, что Депай, скорее всего, покинет команду

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, вероятнее всего, сменит команду, сообщил президент клуба Жан-Мишель Олас.

«Мемфис сказал мне, что он будет готов обсудить ситуацию, когда вернется, — цитирует президента Le Progres. — Его агенты сказали, что он, скорее всего, перейдет куда-то, если мы не будем играть в еврокубках в следующем сезоне».

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Команды получили путевки в еврокубки, исходя из таблицы после 28 туров. «Лион» занял восьмое место и не пробился в Лигу Европы или Лигу чемпионов. При этом команда еще должна сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Первая игра во Франции завершилась победой «Лиона» — 1:0.

26-летний Мемфис Депай в текущем сезоне провел 18 матчей за «Лион» и забил 14 мячей при двух голевых передачах. Ранее сообщалось, что им интересуется «Милан».