Представители ЦСКА прилетели в Бразилию для переговоров по Венделу

Представители ЦСКА находятся в Бразилии, чтобы сделать предложение "Флуминенсе" по полузащитнику Венделу, утверждает FOX Sports. Подробности готовящегося предложения по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Ранее к игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы.

Недавно "Флуминенсе" подписал новый контракт с молодым хавбеком, который рассчитан до 2020 года. Кроме того, клуб теперь владеет 90 процентами прав на игрока (ранее было 70 процентов).

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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