02:06 | Футбол — Трансферы

Представители ЦСКА прилетели в Бразилию для переговоров по Венделу

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Представители ЦСКА находятся в Бразилии, чтобы сделать предложение "Флуминенсе" по полузащитнику Венделу, утверждает FOX Sports. Подробности готовящегося предложения по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Ранее к игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы. 

Недавно "Флуминенсе" подписал новый контракт с молодым хавбеком, который рассчитан до 2020 года. Кроме того, клуб теперь владеет 90 процентами прав на игрока (ранее было 70 процентов).

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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цска 19781978

Да просто бананов приехали покушать.Никого Цска покупать не будет

10:22

Dimos*

если попадем в лч , а шансы неплохие , обязательно кого-то купим

09:14

cska+

очень нужен нападающий, который мог бы хорошо взаимодействовать с Дзагоевым, Витиньо, Головиным, шустрый, с хорошей техникой. нужен хотя бы один молодой центральный защитник (пусть опыт приобретает с не сильными командами), а то скоро вообще можем остаться только с Васиным. команда столько сил тратит, чтобы создать хороший момент, а нынешние нападающие раз за разом упорно не понимают куда последует передача, а как доходит до них мяч практически всегда следует потеря мяча и столько сил требуется, чтобы вновь вернуть мяч в своё владение.

08:44

spetrov

grroznyi85, а лучше поменять. На Оланаре. На него цена наверняка есть. :)

03:34

grroznyi85

У этого Вендела пока даже цены на Трансфермаркте нету. Если он и в самом деле талантливый, то у ЦСКА есть все шансы его недорого заполучить.

02:43

баламошка

Смотрели супер-пупер фильм 13-й воин с Бандерасом?) Там тоже были венделы. Пожиратели мёртвых...)

02:17