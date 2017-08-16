Представители ЦСКА прилетели в Бразилию для переговоров по Венделу

Представители ЦСКА находятся в Бразилии, чтобы сделать предложение "Флуминенсе" по полузащитнику Венделу, утверждает FOX Sports. Подробности готовящегося предложения по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Ранее к игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы.
Недавно "Флуминенсе" подписал новый контракт с молодым хавбеком, который рассчитан до 2020 года. Кроме того, клуб теперь владеет 90 процентами прав на игрока (ранее было 70 процентов).
В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.
цска 19781978
Да просто бананов приехали покушать.Никого Цска покупать не будет
10:22
Dimos*
если попадем в лч , а шансы неплохие , обязательно кого-то купим
09:14
cska+
очень нужен нападающий, который мог бы хорошо взаимодействовать с Дзагоевым, Витиньо, Головиным, шустрый, с хорошей техникой. нужен хотя бы один молодой центральный защитник (пусть опыт приобретает с не сильными командами), а то скоро вообще можем остаться только с Васиным. команда столько сил тратит, чтобы создать хороший момент, а нынешние нападающие раз за разом упорно не понимают куда последует передача, а как доходит до них мяч практически всегда следует потеря мяча и столько сил требуется, чтобы вновь вернуть мяч в своё владение.
08:44
spetrov
grroznyi85, а лучше поменять. На Оланаре. На него цена наверняка есть. :)
03:34
grroznyi85
У этого Вендела пока даже цены на Трансфермаркте нету. Если он и в самом деле талантливый, то у ЦСКА есть все шансы его недорого заполучить.
02:43
баламошка
Смотрели супер-пупер фильм 13-й воин с Бандерасом?) Там тоже были венделы. Пожиратели мёртвых...)
02:17